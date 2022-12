Bewaffneter löst Polizei-Grossaufgebot in Koppigen aus

In Koppigen hat ein bewaffneter Mann, der in der Nacht auf Sonntag in ein Haus eingedrungen ist, ein Polizei-Grossaufgebot ausgelöst. Der Mann konnte festgenommen werden, wie die Kantonspolizei und die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilten.