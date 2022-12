Verunglückte Frau war Lehrerin in Stettlen

Am Donnerstag starb eine junge Frau, die am Mittwoch im Klettergarten bei Wilderswil bei einem Sturz schwer verletzt worden war. Wie die Angehörigen in der Todesanzeige schreiben, hätte die Lehrerin und begeisterte Sportkletterin heute an der Schule in Stettlen eine neue Stelle antreten sollen.