Samuel Giger Bodenständig und bärenstark – darum ist er der grosse Favorit

Der Thurgauer legte schon als Teenager gestandene Männer auf den Rücken. Doch vor drei Jahren zerbrach er am Eidgenössischen in Zug am Druck. Nun heisst es wieder: Alle gegen Giger.