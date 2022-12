Abo «Irgendöppis cheibs isch im Tue»

In Wynigen will Alt-Bundesrat Christoph Blocher am 2. Januar den Tarif für das Wahljahr 2011 durchgeben. Dabei rückt er Jeremias Gotthelf ins Zentrum seiner Rede. Anlass für einen Augenschein in Wynigen, das für den Dichterpfarrer ein Rückzugsort war.