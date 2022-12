Abo Thuner- und Brienzersee Mit den Oberländer Seen könnte man Tausende Haushalte heizen

In den Oberländer Seen steckt ein enormes thermisches Potenzial. Dieses lässt sich nutzen, so wie die Erdwärme durch Erdwärmepumpen. Nun kommt die Nutzung der Seethermie im Oberland an.