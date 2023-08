Tagestipp: Videokunst von Donia Jornod – Die Brüchigkeit der Realität In ihrer Videoarbeit «ifeltitonce» begibt sich Donia Jornod auf die Suche nach dem «unerreichbaren wahren Selbst».

Erst wabbelt die blaue Masse vor sich hin, doch plötzlich erkennt man darin die Form eines menschlichen Ohrs – oder war es eine Nase? Donia Jornod betrachtet den Körper als «Echo eines politischen Zustands». In ihrer Videoarbeit «ifeltitonce» spielt sie mit unserer Wahrnehmung in einer Zeit, in der Realität und Virtualität immer öfter verschwimmen. Die in Genf geborene Künstlerin, die derzeit in Zürich arbeitet, lässt Realitäten zersplittern und sucht in den Scherben nach dem «unerreichbaren wahren Selbst». (xen)

