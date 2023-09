Tagestipp: «Noah und der Cowboy» – Die Schweizerreise zweier Taugenichtse Das Kino Lichtspiel ermöglicht ein Wiedersehen mit dem ersten Langspielfilm des Berner Regisseurs Felix Tissi. Regula Fuchs

Yves Progin (links) und Frank Demenga als Männergespann in «Noah und der Cowboy». Foto: PD

«Eine Männergeschichte mit Humor und Witz, die sich mitunter auch ironisch selbst ad absurdum führt»: So beschrieb die NZZ den Spielfilm «Noah und der Cowboy». Es war das Debüt des Wahlberner Regisseurs Felix Tissi, mit dem er 1985 am Filmfestival Locarno viel Applaus erntete. Darin begeben sich zwei junge Männer – von ihren Freundinnen verlassen und geplagt von existenziellen Nöten – auf einen gemeinsamen Roadtrip in der Schweiz, der zunehmend märchenhafte Züge annimmt. (reg)

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

