Tagestipp: Ellement Arts – Von Natur und Zirkus Zirkus ist eine gekünstelte Welt, aber nicht bei Ellement Arts: Sie suchen den Bezug zur Natur. Martina Hunziker

Naturinspirierte Bühnenkunst: Ellement Arts. Foto: PD

Schon allein an einem Stoffband meterhoch über dem Boden zu hängen, ist eigentlich genug des Spektakels. Die Artistin Anja Habegger beherrscht diese Kunst – und spielt dazu noch Harfe. Habegger hat die Zirkusschule in Montreal absolviert und ist Mitgründerin der Compagnie Ellement Arts, die Anfang dieses Jahres in Bern aus dem Zusammenschluss von Tänzerinnen und Artistinnen entstanden ist. Ihr Ziel: im zeitgenössischen Zirkus nachhaltige, naturinspirierte Bühnenkunst zu kreieren. Von der Choreografie über Texte bis zur Musik kommt alles aus den eigenen Reihen. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft sowie Multimedia Communication & Publishing studiert. Ihre Agenda füllt sich mit Kultur aller Art, wobei die klassische Musik darin oft einen bevorzugten Platz findet. Mehr Infos

