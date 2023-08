Tagestipp: Dokfilm «Summer of Soul» – Revolution in Harlem Der Dokfilm des Musikers Questlove zeigt, wie 1969 an einem Festival ein neues schwarzes Selbstbewusstsein erwachte.

Das Harlem Cultural Festival war gewissermassen das «schwarze Woodstock». Foto: PD

Im Sommer 1969 fand in New York das Harlem Cultural Festival statt: Jeden Sonntag traten afroamerikanische Musiker auf, darunter Stevie Wonder, B.B. King, Nina Simone und Mahalia Jackson. Es war gewissermassen das «schwarze Woodstock»: eine Feier der afroamerikanischen Kultur und eines neuen schwarzen Selbstbewusstseins. Ahmir Thompson, bekannt als Musiker Questlove, hat aus Konzertaufnahmen von damals und Stimmen von Zeitzeugen den dokumentarischen Musikfilm «Summer of Soul» komponiert – für den er letztes Jahr einen Oscar erhielt. (lri)

