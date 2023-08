Tagestipp: «Appenzeller Welttournee» – Exportschlager aus der Ostschweiz Volksmusik, Kabarett und einer, der mit dem Loopgerät und seiner Stimme allein die ganze Bühne zu füllen vermag: Fünf Appenzeller gehen auf «Welttournee». Martina Hunziker

Was verbirgt sich hinter den schmunzelnden Gesichtern dieser fünf Appenzeller? Foto: PD

Es ist wohl nicht allzu weit gefehlt, anzunehmen, dass im Appenzell jeder jeden kennt. So stellt man sich auch vor, dass die Zusammenarbeit dieser Handvoll Appenzeller am Stammtisch in der Dorfbeiz entstanden ist: Der Kabarettist Simon Enzler, der Stimmkünstler Martin O. mit seinem Loopgerät und das Instrumentaltrio Appenzeller Echo. Gemeinsam gehen sie auf Welt-, ach nein, nicht ganz, aber immerhin auf Schweiz-Tournee. Ein gut unterhaltender Abend mit Appenzeller Wortkunst und Musik ist garantiert – gelegentliche Dialekt-Verständnisschwierigkeiten vorbehalten. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft sowie Multimedia Communication & Publishing studiert. Ihre Agenda füllt sich mit Kultur aller Art, wobei die klassische Musik darin oft einen bevorzugten Platz findet. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.