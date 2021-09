Polizei konstatiert «aufgeheizte Stimmung» – Tätlichkeiten und eine Steinschleuder im Gepäck Berns Polizeidirektor ist froh, dass an der Anti-Massnahmen-Demo nicht Schlimmeres passiert ist, doch der «gefährliche Nährboden für ungute Ideen» bereitet Nause Sorgen. Markus Dütschler

Ein hoher Zaun hielt die Demonstrierenden am Donnerstag vom Bundeshaus fern. Foto: Alexandra Elia

Gleich an zwei Abenden hintereinander machten Gegner der Corona-Massnahmen ihrem Ärger in Bern Luft. Die unbewilligte Kundgebung vom Donnerstag war laut Beobachtern kleiner als jene am Vortag, was die Kantonspolizei bestätigt – ohne Zahlen nennen zu wollen.

Berns Sicherheitsdirektor Reto Nause (Mitte) spricht auf Anfrage von einem «gelungenen Polizeieinsatz». Es sei geglückt, einen «Zusammenprall von linksautonomen Kräften und Massnahmengegnern zu verhindern». Die Stimmung am Donnerstag war laut Nause, der an beiden Abenden sur place war, «aggressiver als am Vortag und recht aufgeladen». Es seien auch Eier geflogen. Immerhin: «Zu den befürchteten grossen Auseinandersetzungen kam es nicht.»