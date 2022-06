Mordprozess in Bern – Täter muss 18 Jahre ins Gefängnis Für das Gericht gibt es keine Zweifel: Der 56-jährige Brasilianer, der vor zwei Jahren den Freund seiner Ex-Frau tötete, hat einen kaltblütigen Mord begangen. Michael Bucher

Der 56-jährige Brasilianer kassierte eine lange Gefängnisstrafe. Illustration: Angela Zwahlen

Es war Mord. Ein Mord eines gekränkten Mannes. Eines gekränkten Mannes, der besonders skrupellos vorging, um seinen Nebenbuhler aus dem Weg zu räumen. So lässt sich das Urteil des Regionalgerichts Bern-Mittelland vom Freitag zusammenfassen. Den Täter, ein 56-jähriger Brasilianer, schickt es für 18 Jahre ins Gefängnis. Exakt so lange also, wie es die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.



Aufgrund der Schwere der Tat kam das Gericht nicht umhin, für den vierfachen Vater zusätzlich einen Landesverweis auszusprechen. Auf 15 Jahre wurde dieser festgelegt. Damit übertrifft das Gericht sogar den Antrag der Staatsanwaltschaft von 12 Jahren.



Es war ein Verbrechen, das für Aufsehen sorgte: Der nun erstinstanzlich Verurteilte tötete im Februar vor zwei Jahren in seiner Wohnung den neuen Freund seiner Ex-Frau. Dieser war als Immobilienbewirtschafter für jenen Wohnblock in Bern-Bethlehem zuständig, in dem der Beschuldigte wohnte. Aufgrund eines gemeldeten Wasserschadens kam es zum unheilvollen Aufeinandertreffen in der Wohnung im Westen Berns.



Bei einer Auseinandersetzung stach der Ex-Mann mit einem Küchenmesser mehrmals auf seinen Nebenbuhler ein, stülpte ihm danach eine Plastiktüte über den Kopf und befestigte diese mit Klebeband. Anschliessend verpackte er die Leiche in eine Grillhülle, fuhr damit in ein Waldstück bei Meikirch, wo er den leblosen Körper deponierte.



Den Beteuerungen des Täters schenkte das Fünfergericht bei seiner Urteilsverkündung keinen Glauben. Sein Gegenüber habe ihn provoziert und gedemütigt, woraufhin es zu einem Handgemenge gekommen sei, behauptete der Mann. Diese Version vertrat auch dessen Verteidiger, der von einem Notwehrexzess sprach. Die Tötung sei nicht geplant gewesen, sondern «im Eifer des Gefechts» geschehen. Dementsprechend führte er statt Mord bloss eventualvorsätzliche Tötung ins Feld, was sich auch im geforderten Strafmass niederschlug: Rund sieben Jahre Gefängnis erachtete der Verteidiger als ausreichend.



Die Version des Beschuldigten tat das Gericht als reine Schutzbehauptung ab, die wenig glaubhaft sei. Er habe bei den Einvernahmen mehrfach gelogen und bis zuletzt versucht, die Schuld bei allen anderen zu suchen.



Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann weitergezogen werden.