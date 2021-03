Corona-Richtwerte im Check – Tägliches Update: Sind die Kriterien des Bundesrates für eine Öffnung erfüllt? Der Bundesrat stützt sich bei seinem Lockerungsentscheid auf vier Richtwerte. Wir prüfen diese täglich und zeigen, ob die Bedingungen für eine weitere Öffnung gegeben sind.

Seit dieser Woche sind Läden, Museen und Freizeitanlagen im Freien wieder geöffnet. Der nächste Öffnungsschritt soll bereits am 22. März erfolgen. Am 12. März wird der Bundesrat dafür die epidemiologische Lage analysieren. Davon hängt ab, ob und wie Restaurants – unter Umständen auch Innenräume – wieder geöffnet werden können. Auch Lockerungen für Kultur- und Sportveranstaltungen mit Publikum, Sport in Innenräumen, Präsenzunterricht an Hochschulen sowie eine Aufhebung der Homeoffice-Pflicht stehen zur Diskussion.

Nach einer Konsultation der Kantone will die Regierung am 19. März über mögliche Lockerungen entscheiden. Voraussetzung ist eine günstige epidemiologische Entwicklung, die der Bundesrat anhand von vier Kriterien beurteilt: