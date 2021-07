Nervenkampfstoffe in Syrien – Syrischer General: Basler Exporte wurden für Chemiewaffen verwendet Chemikalien aus Basel wurden in Syrien angeblich in der Medikamentenproduktion eingesetzt. Doch vier Tonnen verschwanden. Ein syrischer Ex-General ist überzeugt, dass damit Massenvernichtungswaffen hergestellt wurden. Kurt Pelda , Antoine Harari

Opfer des Sarin Massakers 2013: Trotzdem lieferte Brenntag ein Jahr später Isopropanol nach Syrien. Foto: Human Rights Watch

Diese Recherche wurde vom Pulitzer Center unterstützt.

Die Geschäftsbeziehung zu Syrien gehört nicht zu den Ruhmesblättern der Basler Chemie- und Pharmabranche. Auf die Frage, ob aus Basel gelieferte Chemikalien in Syrien für Massenvernichtungswaffen verwendet wurden, schweigt man am Rheinknie am liebsten.

Es geht um die berüchtigte Lieferung von fünf Tonnen Isopropanol und 280 Kilogramm Diethylamin von Basel an das kriegsversehrte Land Ende 2014. Beide Stoffe kann man für friedliche Zwecke verwenden. Isopropanol ist zum Beispiel in Desinfektionsmitteln enthalten.