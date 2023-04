Starkes Bevölkerungswachstum – Sydney ist nicht mehr die grösste Stadt Australiens Melbourne hat Sydney als bevölkerungsreichste Metropole von Down Under abgelöst. Der Überholvorgang wurde durch eine Fusion begünstigt. Andreas Frei

Die Stadt Melbourne hat Sydney bevölkerungsmässig dank einer Eingemeindung überholt. Bezüglich Ballungsraum bleibt Sydney aber noch vor der alten Rivalin. Foto: Luis Ascui (Keystone, EPA)

Sydney ist nicht die richtige Antwort auf die Quizfrage nach der Hauptstadt Australiens und neuerdings auch nicht mehr auf die Frage nach der grössten Stadt Down Unders. Im ersten Fall ist Canberra richtig, eine Planhauptstadt, die als Kompromisslösung im Streit zwischen Melbourne und Sydney festgelegt und danach gebaut wurde. Im zweiten Fall hat die alte Rivalin sich den prestigeträchtigen Titel der bevölkerungsreichsten Metropole unter den Nagel gerissen: Melbourne hat rund 19’000 Einwohnerinnen und Einwohner mehr als Sydney.

Melbourne jagte die Rivalin seit längerem und weist derzeit das stärkere Bevölkerungswachstum aus. Erwartet wurde die Wachablösung aber eigentlich erst in etwa zehn Jahren. Wie der australische TV-Sender 9 News berichtet, hat sich Melbourne die Krone nun mit einer Eingemeindung bedeutend früher als vorausgesehen aufgesetzt. So wurde die Gemeinde Melton per 17. April 2023 mit Melbourne fusioniert, eine Stadt im Westen der Metropole mit über 70’000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Mit diesem Schritt wurde Sydney auf einen Schlag überholt, so zeigen es die Bevölkerungszahlen der australischen Statistikbehörden.

Demografie-Expertin Liz Allen von der National Australian University bemängelt die Krönung von Melbourne zur grössten Stadt Australiens allerdings. Sie sagt, dass dies zwar für die Kategorie des reinen Stadtgebiets statistisch korrekt sei. Diese Messgrösse sei aber eigentlich weniger gebräuchlich und auch weniger zuverlässig. Der Ballungsraum «Greater Sydney» sei hingegen weiterhin grösser als «Greater Melbourne» (5,26 Millionen zu 4,98 Millionen Menschen), da in diese Gebiete auch die Agglomerationen einfliessen, woher viele Leute in die Innenstädte pendeln. Das sei die wichtigere Kategorie für eine Metropole.

Australien liebe Wettbewerb, und dieser Streit um die grösste Stadt verleihe dem noch etwas mehr Würze, sagt Allen zu CNN. Und die Rivalität dürfte auch noch einige Jahre weitergehen. Gemäss Allen wird Melbourne die ewige Rivalin in den nächsten zehn Jahren dann auch bezüglich des Ballungsraums überholen. In Melbourne seien die Immobilienpreise noch tiefer, und die Metropole sei diverser und ziehe vor allem viele Migrantinnen und Migranten aus Indien an. So dürfte Melbourne auch ausserhalb des Stadtgebiets stärker wachsen als Sydney.

