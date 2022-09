«Synergien nutzen» – Swissinfo und Schweizer Radio in Bern neu unter einem Dach Rund hundert Swissinfo-Mitarbeitende sind von der Giacometti- an die Schwarztorstrasse gezügelt.

Aus dem SRF-Radiostudio an der Schwarztorstrasse in Bern kamen im vergangen Dezember das letzte Mal Nachrichten. Sie werden nun aus Zürich gesendet. (Archivbild) Foto: Beat Mathys

Der zehnsprachige internationale Onlinedienst der SRG Swissinfo arbeitet in Bern neu im gleichen Haus wie das Schweizer Radio SRF. Mit der örtlichen Vereinigung will die SRG «Synergien bei der Bearbeitung internationaler Inhalte besser nutzen».

Wie die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) am Dienstag mitteilte, arbeiten die rund hundert Angestellten von Swissinfo seit Montag dieser Woche an der Schwarztorstrasse im Stadtzentrum. Bisher waren sie am Sitz der SRG-Generaldirektion an der Giacomettistrasse tätig, also im Osten der Stadt.

Die Swissinfo-Redaktorinnen und -Redaktoren ziehen in Räumlichkeiten, in denen bisher Radioleute tätig waren, die nun in der sogenannten «Radio Hall» in Zürich arbeiten. Ende 2019 hatte die SRG bekanntgegeben, rund 70 Personen der Nachrichtenredaktion und von SRF 4 News arbeiteten künftig statt in Bern in Zürich.

An der Schwarztorstrasse in Bern verblieben künftig die Inland- und Auslandredaktion. Dort würden Magazin- und Hintergrundsendungen wie «Echo der Zeit» und «Rendez-vous» produziert. Schon damals kündigte die SRG an, die frei werdenden Flächen würden dereinst durch Swissinfo belegt.

