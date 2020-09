Ärger um die Erstattung annullierter Flüge – «Swiss war bei der Rückzahlung nicht annähernd so schlimm wie andere» Die Swiss hat das meiste geschuldete Geld an Passagiere und Reisebüros zurückbezahlt. Und sich dabei besser als einige Konkurrenten verhalten, erklärt ein Fachmann. Er gibt einige Tipps gegen Buchungsfrust. Konrad Staehelin

Die Swiss hat ihren Flugplan reduziert, so viele Flüge wie im Frühling können also gar nicht mehr ausfallen: Ein Mann am Check-In des Flughafens Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die einschlägigen Foren waren voller Beschwerden: In der Corona-Krise hatte die Swiss Hunderttausenden Personen und Reisebüros während Monaten kein Geld zurückgezahlt, wenn Flüge ausfielen. Die Episode dürfte das Image der Schweizer Airline nachhaltig beschädigt haben.

Mit ihrer kritisierten Erstattungspraxis schneidet Swiss im Branchenvergleich aber noch vergleichsweise gut ab. Das sagt jemand, der sich in der Materie auskennt: Simon Sommer ist Fluggastrechte-Jurist bei der Plattform Cancelled.ch und vertritt die Forderungen von Passagieren gegenüber Airlines. «Die Swiss war in den letzten Monaten bei der Rückzahlung nicht annähernd so schlimm wie einige Konkurrenten», sagt Sommer.

Auftrag erfüllt, meldet die Swiss

Am kundenunfreundlichsten seien dabei der Billigflieger Ryanair und die Gesellschaften von der iberischen Halbinsel gewesen, also Iberia, Vueling, Air Europa und TAP Portugal. «Die zahlen oft erst, nachdem wir eine Klage eingereicht haben», sagt Sommer. Seine Beobachtungen decken sich mit Rankings von anderen Fluggastrechteportalen.

«Bei der Swiss und dem ganzen Lufthansa-Konzern hat es zwar lange gedauert, doch es wurde wenigstens mehrheitlich bezahlt», führt Sommer weiter aus. Noch schneller seien allerdings die Air-France-KLM-Gruppe und – Überraschung! – der Billigflieger Easyjet gewesen.

Das Corona-Grounding: Die Flieger blieben am Boden, die Swiss zahlte das Geld nicht zurück. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Dabei hatte die Swiss in letzter Zeit gar keine andere Wahl mehr, als mit den Rückzahlungen vorwärtszumachen: Eine der Bedingungen des 1,5-Milliarden-Rettungspakets des Bundes war, bis Ende September – also jetzt – alle ausstehenden Forderungen der Reisebüros zu begleichen. Am Mittwochmorgen teilte die Swiss mit, dass sie den Auftrag erfüllt hat: «Insgesamt hat die Swiss im Jahr 2020 bereits über 1,1 Millionen Anträge bearbeitet und mehr als 585 Millionen Schweizer Franken rückerstattet.»

«Seit Frühjahr hat sich die Swiss katastrophal und eines Grosskonzerns unwürdig benommen. Wir rieten den Menschen dann zu Betreibungen.» Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz

Max E. Katz, Präsident des Schweizer Reiseverbands, bestätigt die Aussagen der Swiss: «In den letzten sechs Wochen hat sie das Tempo der Rückzahlungen verschärft.» Und auch was die Rückforderungen von Passagieren angeht, habe sich die Lage beruhigt, sagt Sara Stalder, Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz. «Seit Frühjahr hat sich die Swiss allerdings katastrophal und eines Grosskonzerns unwürdig benommen. Wir rieten den Menschen dann zu Betreibungen.»

In Deutschland gehen die Konsumentenschützer noch weiter: Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kündigte am Montag eine Klage gegen den Lufthansa-Konzern an, weil dieser nicht wie gesetzlich vorgeschrieben innert sieben Tage zurückzahlt.

«Die Swiss war in den letzten Monaten bei der Rückzahlung nicht annähernd so schlimm wie einige Konkurrenten», sagt Simon Sommer, Fluggastrechte-Jurist bei der Plattform Cancelled.ch. Foto: PD

Die gleiche Gesetzgebung gilt auch für die Schweiz. Allerdings befanden sich laut Experte Sommer die Manager der Swiss und Lufthansa in der Frage der Rückzahlungen in einem Zielkonflikt: «Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Liquidität des Unternehmens sicherzustellen, um Mitarbeiter und Gläubiger zu schützen.» Zu diesen Gläubigern zählten zum Höhepunkt der Corona-Krise auch die wütenden Passagiere, die auf ihr Geld warteten. «Besser ein wenig später als überhaupt nicht, sagte ich meinen Kunden darum jeweils», erzählt Sommer.

Warum zahlte die Swiss nicht?

Eine Wiederholung des Rückzahlungs-Chaos der vergangenen Monate hält er für unwahrscheinlich. Auch die Swiss verspricht, im Oktober wieder die vor der Pandemie übliche Bearbeitungszeit zu erreichen. Das liegt einerseits daran, dass sie aktuell nur rund ein Viertel des Vorjahresprogramms fliegt. So viele Flüge wie im Frühling können also gar nicht mehr ausfallen, auch wenn die Annullationsquote aktuell noch deutlich höher als vor der Pandemie liegt. Zudem hat die Swiss eine neue Software zur Rückzahlung eingeführt und Angestellte aus anderen Abteilungen ins Servicecenter beordert.

Zudem hat die Airline dank der Milliardenhilfen vom Staat genügend Liquidität für die nächsten Monate, was ebenfalls zu schnelleren Rückzahlungen beitragen dürfte. Dass die Swiss lange nicht zurückbezahlt haben soll, um Liquidität zu horten, ist einer der Hauptkritikpunkte vieler Passagiere und Reisebranchenvertreter. So hatte die Airline zwischenzeitlich die Möglichkeit für eine automatisierte Online-Rückabwicklung abgeschaltet, nämlich einen entsprechenden Knopf für Reisebüros und ein Formular für Privatpersonen.

Die Swiss beteuert, dass sie das habe tun müssen: «Der temporäre Prozess wurde implementiert, um das Anfragevolumen zu kanalisieren und einen fairen Auszahlungsmodus sicherzustellen.» Zudem habe man so Missbrauch verhindern wollen. Wenn das tatsächlich stimmt, wäre es allerdings bedenklich, dass die Swiss das bis heute nicht digitalisiert hinkriegt.