Erleichterung für Passagiere – Swiss prüft Abschaffung der Maskenpflicht Die EU hat ihre Empfehlungen zu Corona-Regeln für Fluggäste gelockert. Nun könnte die Schweizer Fluggesellschaft nachziehen. Peter Burkhardt

Bald maskenfrei? Ein Mitarbeiter der Swiss bereitet eine Maschine auf einen Europaflug vor. Foto: Salvatore di Nolfi (EPA)

Am 22. April hob die Swiss die Maskenpflicht auf Flügen von und in die USA auf. Nun prüft die Fluggesellschaft, das gleiche auf allen Flügen in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zu tun. Eine Sprecherin bestätigt: «Wir prüfen das Thema aktuell.» Details wie den Zeitpunkt kann sie nicht nennen, da die internen Gespräche noch im Gang sind.

Ab dem kommenden Montag schreibt die EU das Tragen einer Maske im Flugzeug und in Flughäfen innerhalb der EU nicht mehr vor. Das teilten am Mittwoch die Europäische Flugsicherheitsbehörde und die EU-Gesundheitsbehörde mit.

Die EU-Empfehlung bedeutet jedoch nicht den automatischen Wegfall der Maskenpflicht in allen 27 Mitgliedsländern. In jenen Ländern, in denen die nationalen Regeln das Tragen einer Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln vorschreiben, gilt sie weiterhin. Das ist beispielsweise in Deutschland der Fall.

Der Internationale Luftfahrtverband Iata begrüsste die neuen Leitlinien der EU-Behörden. Die Empfehlungen würden die Notwendigkeit anerkennen, «von einer Notfallsituation zu einem nachhaltigeren Umgang mit Corona überzugehen».





Peter Burkhardt ist Leiter der Wirtschaftsredaktion von Tamedia. Der Historiker und Politikwissenschafter arbeitet seit seinem 18. Lebensjahr als Journalist. Mehr Infos

