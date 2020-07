Corona-Schutz an Bord – Swiss führt nun doch eine Maskenpflicht ein Was im übrigen ÖV gilt, führt die Airline nun auch an Bord ihrer Flugzeuge ein. Bereits ab Montag müssen Passagiere eine Gesichtsmaske tragen.

Wie im übrigen ÖV, so auch im Flugzeug: Passagiere der Swiss müssen nun auch Masken tragen. Foto: Salvatore di Nolfi (Keystone)

Noch letzte Woche lehnte die Swiss eine Pflicht zum Maskentragen an Bord ihrer Flugzeuge ab. Doch nun führt sie sie trotzdem ein. Die Regelung gilt ab Montag für alle Passagiere, wie die Airline auf Anfrage bestätigt.

«Die neuen Vorgaben der Schweizer Behörden sehen eine Maskentragepflicht in allen Öffentlichen Verkehrsmitteln vor», schreibt die Swiss. Aus diesem Grund werde eine Maskentragepflicht auch an Bord ihrer Flugzeuge «bis auf Weiteres» eingeführt. Die bis anhin geltende «starke Empfehlung» sei von den Fluggästen bislang «sehr gut aufgenommen und befolgt» worden.

«Ansteckung an Bord unwahrscheinlich»

«Grundsätzlich bleibt eine Ansteckung mit dem Corona-Virus an Bord unwahrscheinlich», schreibt die Swiss weiter. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie seien keine Ansteckungen während Swiss-Flügen nachgewiesen worden. Die Flugzeuge seien zudem mit «hochwertigsten Luftfiltern» ausgestattet. Damit sei eine Luftqualität «wie in einem Operationssaal gewährleistet». Die Luft zirkuliere vertikal und werde nicht in der Kabine verteilt.

Zuvor berichteten die Zeitungen von CH Media von einem internen Memo an die Crew zur Einführung der Maskenpflicht. Laut der Swiss tragen bereits heute 95 Prozent der Passagiere eine Maske. Die Swiss will die Regelung mit Augenmass umsetzen. Sollte das Social Distancing gewährleistet sein, etwa in einem nur halb gefüllten Flieger, könnte auf die Maskenpflicht verzichtet werden, heisst es weiter.

