Sweet Home – Die Sweet-Home-Hitparade der Messe Maison et Objet Eine meerblaue Salatschüssel, interessante Leuchten, neuartige Vasen oder kokette Dinge mit viel Charme: Entdecken Sie meine Lieblinge an der Pariser Dekomesse Maison et Objet. Marianne Kohler Nizamuddin

Jeder geht anders und aus unterschiedlichen Motiven durch die Hallen der renommierten Pariser Messe Maison et Objet. Die meisten aber kaufen ein. Wer im Einkauf einer grossen Firma tätig ist, ein eigenes Geschäft besitzt oder einen Onlineshop betreibt, sucht nach tollen Stücken für die Kundschaft. Kommt man wie ich von der Presse, hält man Ausschau nach neuen Trends und interessanten News für seine Leserschaft. Von diesen werden Sie am kommenden Sonntag hier lesen.

Doch erst mal stellte ich mir vor, ich wäre eine Einkäuferin und liesse mich von Lieblingsstücken für einen imaginären Shop begeistern. Natürlich ganz unbeschwert, ohne die anderen wichtigen Zutaten, wie Kalkulation oder Strategie. Alle Fotos: Marianne Kohler Nizamuddin

Platz 10 — Die fernwehblaue Salatschüssel von Jonathan Adler

Da mein Messebesuch sich mit einem Regentag kreuzte, ich aber noch in der wunderbaren Sommerstimmung des Vortags schwebte, zogen mich erst mal bunte, frische Dinge an und dazu gehört diese tolle leuchtend blaue Salatschüssel mit passendem Besteck von Jonathan Adler. Sie ist gross, solide, aus Kunststoff und überlebt bestimmt viele Sommer mit Outdoor-Essen.

Der Amerikaner gab 2010, so ziemlich genau mit dem ersten Erscheinen meiner Kolumne Sweet Home, sein Buch «Happy Chic» heraus. So bezeichnete der Interiordesigner seinen Stil, der ihn berühmt machte. Er begann als Töpfer, eröffnete in den späten Neunzigerjahren seinen ersten Shop und kreiert seither nicht nur superfröhliche, glamouröse Einrichtungen, sondern auch Kollektionen mit Dingen wie pompöse Vasen, goldene Prozac-Dosen oder kunterbunt bestickte Kissen.

Platz 9 — Die textilen Rondellenleuchten von MkS x Sonia Laudet

Leuchten kann man nie genug haben und die Tage werden ja wieder zunehmend dunkler. Mit meinem textilen Herzen zogen mich diese bunten, neuartigen Leuchten der französischen Designerin Sonia Laudet an. Sie entstanden in einer Zusammenarbeit mit der französischen Lampenfirma Market Set und sind aus bedruckten Leinen-Baumwollstoffen. Sie sind anders, typisch französisch und verbinden Stimmung mit Dekoration.

Platz 8 — Die Mehrarmvasen von Sempre Living

Auch hier mitten in den Messehallen im grauen Paris Nord blühen und bersten Blumen, Zweige und Gräser in üppigster Form aus unterschiedlich grossen Vasen. Am eindrücklichen waren die riesigen Vasen aus transparentem Glas, aber diese kleinen Schwarzen sind fotogener, und man versteht ihr Prinzip besser. Es handelt sich nämlich um Mehrarmvasen, in denen das perfekte und eindrucksvolle Einstellen ganz automatisch gelingt. Die Vasen sind von Sempre In & Outdoor Living, einer belgischen Firma.

Platz 7 — Die Metallvitrine von Wood Dutch Furniture

Sie wissen es, liebe Sweet-Home-Fans, ich habe eine Schwäche für Vitrinen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass auf dieser Liste auch welche einen Platz finden. Diese schlichten, eleganten Metallvitrinen von Wood Dutch Furniture sind unkomplizierte Möbelstücke. In hübschen diskreten Naturtönen gehalten, lassen sie sich in ganz unterschiedliche Wohnstile integrieren.

Platz 6 — Die Goldplättchen-Leuchten von Labyrinth Interiors

Einer meiner Lieblingsstände, den ich jedes Mal aufsuche, ist jener der belgischen Firma Labyrinth Interiors. Hier wünsche ich mir jeweils, dass ich wirklich eine Einkäuferin wäre und somit einige der fabulösen Objekte erstehen könnte. Diese Leuchter wären zwar für unsere Wohnung zu gewaltig, aber ich liebe sie, weil sie trotz Grösse und dramatischer Wirkung etwas Leichtes, Modernes ausdrücken. Die goldenen Plättchen sind aus Blech.

Platz 5 — Das Arkaden-Tischchen von Versmissen

Dinge, die sowohl in minimalistische als auch üppige Umgebungen passen, haben es mir schon immer angetan. Wenn man solche entdecken will, muss man sie sich losgelöst vorstellen, also ausserhalb des Ambientes, in dem sie vorgestellt werden. Dieses Arkaden-Tischchen aus Marmor, von der niederländischen Firma Versmissen, passt sowohl zu Design als auch zu Antikem.

Platz 4 — Der Häkelteppich von V&V Macrame

Als ich diesen Frühling in Marokko war, sah ich in der Nähe des Jardin Majorelle einen gehäkelten Sonnenschirm in einem Café und war gleich schockverliebt. Nun weiss ich auch, woher der ist. Mitten in der Messe war da ein wunderbarer Ort mit einem gehäkelten Zelt, gehäkelten Möbeln und diesem gehäkelten endlos grossen Teppich von der griechischen Kreativfirma V&V Macrame. Makramee machen sie natürlich auch, aber die Häkeleien in diesen Dimensionen und Schönheit sind wirklich einzigartig.

Platz 3 — Die elegante Countrykollektion von Olsson & Jensen

Es gibt sehr viele nordische Kollektionen im Heimbereich. Eine aber, Olsson & Jensen aus Schweden, ist mir besonders aufgefallen. Sie zeigt einen Stil, der anders ist und auf dezente Art überrascht. Der Mix von Antikchic, Country, Glamour, Eleganz und Moderne ist sehr charmant und strahlt viel warme Wohnlichkeit aus.

Platz 2 — Die Schleifen-Kerzenständer von Bitossi Home

Schleifen sind für mich eine Art Orden, für die man keine Heldenleistungen erbringen muss. Wenn man etwas bekommt, das eine Schleife drumherum hat, ist dies eine besondere Liebesgabe. Wenn die Schleife als solche gar das Produkt ist, wird sie doppelt kokett. So schafft es der Schleifen-Kerzenständer von Bitossi Home ganz oben in meine Hitparade.

Und der Gewinner ist — Das Vogelhäuschen von Fermob

Auf den ersten Platz aber kommt dieses entzückende Vogelhäuschen von Fermob. Simpel, chic, praktisch und voller Charme wird ein solches Häuschen diesen Winter ganz bestimmt einen Platz auf unserem Balkon bekommen.

Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Mehr Infos

