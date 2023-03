Aufregung unter Uhrenfans – Swatch kündigt ein goldenes «MoonSwatch»-Modell an Mit der «Moon-Swatch» hat das Bieler Unternehmen letztes Jahr einen Hit gelandet. Nun kündigt das Unternehmen ein neues Modell an. Uhrenfans sind in Aufregung. Parzival Meister (BT)

Ausschnitte aus dem kurzen Video. Darin gibt Swatch bekannt, dass es eine neue Kooperation mit Omega gibt. Und auch der Spruch «Mission to Moonshine Gold» lässt einiges vermuten. Foto: Instagram/@swatch

Was erwartet die Swatch- und Omega-Fans da schon wieder? Gelingt der Swatch Group schon der nächste Coup?

Die Marke Swatch sorgt mit einem 10-Sekunden-Video auf ihrer Instagram-Seite jedenfalls für eine gewisse Aufregung in der Szene. In diesem kurzen Video wird eine neue Kooperation der Marken Omega und Swatch angekündigt. Die Botschaft legt nahe, dass bald ein neues «MoonSwatch»-Modell lanciert wird.

Wie dieses aussehen soll, wird nicht verraten. Der einzige Hinweis lautet: «Mission to Moonshine Gold». Bei der «Moonshine Gold» handelt es sich um ein Modell der bekannten Omega-Speedmaster-Linie.

Eines der bekannten «Moonshine Gold»-Modelle von Omega. Foto: PD

Lanciert das Unternehmen also eine neue Omega-Swatch-Uhr zu einem erschwinglichen Preis? Dieses Geschäftsmodell erwies sich letzten März als grosser Erfolg. Damals wurde die «MoonSwatch» lanciert, eine Kreuzung aus der Omega Speedmaster und einer Swatch. Stückpreis: 250 Franken. Der Preis für eine Omega-Speedmaster beginnt normalerweise bei 6200 Franken - für das günstigste Modell.

Das Modell «Mission to Saturn» aus der «MoonSwatch»-Linie. Foto: PD

Die «MoonSwatch» fand rasenden Absatz. Beim Verkaufsstart standen die Menschen Schlange vor den Verkaufsstellen. Und der Hype reisst nicht ab. Weltweit. Ende Januar kommunizierte die Swatch Group, dass bereits über eine Million Exemplare verkauft worden seien. Und die Nachfrage sei «anhaltend hoch».

Was kommt nun auf den Markt? Eine teurere Version der «MoonSwatch»? Ein «Moonshine Gold»-Modell von Omega jedenfalls gibt es nicht für unter 40’000 Franken.

Die Antwort will Swatch am Dienstag geben. Im Video wird angekündigt, dass das Geheimnis am 7. März in Zürich, Tokyo, Mailand und London gelüftet wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.