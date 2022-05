Wahlen im Kanton Graubünden – SVP verpasst Sprung in Exekutive zum vierten Mal in Folge Die Mitte, FDP und SP haben ihre Sitze in der fünfköpfigen Bündner Regierung verteidigen können. Bedeutend besser aber sieht es für die Volkspartei im Parlament aus.

Auch das Wahlplakat hat keinen Erfolg gebracht: der SVP-Kandidat Roman Hug ist bei den Regierungsratswahlen gescheitert. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone/2. Mai 2022)

Die drei Bündner Regierungsparteien verteidigten bei den Wahlen am Sonntag ihre Sitze in der fünfköpfigen Exekutive erfolgreich, während es der SVP auch im vierten Anlauf nicht gelang, in die Regierung zurückzukehren. Die Mitte-Partei hält unverändert drei Sitze, die FDP und die SP je einen. Die Stimmbeteiligung betrug 39,15 Prozent.

Das beste Resultat erzielte mit 29'991 Stimmen Marcus Caduff (Mitte, bisher) vor Martin Bühler mit 28'649 Stimmen (FDP, neu). Es folgt mit 26'063 Stimmen Peter Peyer (SP, bisher) vor Carmelia Maissen (Mitte, neu) mit 25'145 Stimmen und Jon Domenic Parolini (Mitte, bisher) mit 25'037.

Überraschend deutlich abgeschlagen liegt mit 18'926 Stimmen SVP-Kandidat Roman Hug. Der alt Parteipräsident und Grossrat erreichte damit zwar das absolute Mehr, scheidet aber als Sechstplatzierter aus. Der parteilose Kandidat Hans Vetsch blieb mit 3500 Stimmen chancenlos.

Die Volkspartei scheiterte beim Versuch, in die Regierung zurückzukehren nun schon zum vierten Mal in Folge. Sie ist seit 2008 nicht mehr in der Exekutive vertreten. Damals hatten die beiden SVP-Regierungsräte zur BDP gewechselt. SVP-Mann Hug zeigte sich über seine Niederlage wenig enttäuscht. Er sei sich immer bewusst gewesen, dass er eine schwierige Position habe, sagte er im Gespräch mit Keystone-SDA. Er wolle nun zusammen mit seiner Partei alle Energie ins Parlament stecken, wo die SVP stark zulegen werde. Dort sei ihre Politik nun gefragt. Mitte verteidigt alle drei Sitze Über die Wahlresultate am meisten freuen, kann sich die Mitte. Seit der Fusion von CVP und BDP hielt sie die Mehrheit der Regierungssitze. Ob sie alle drei Sitze würde verteidigen können, war ungewiss. Die Wiederwahl von Mitte-Regierungsrat Parolini galt als gefährdet. Schliesslich wurde er mit dem schwächsten Resultat aber dennoch komfortabel im Amt bestätigt. Weiter musste die Mitte den frei werdenden Sitz von Mario Cavigelli verteidigen, der wegen Amtszeitbeschränkung ausschied. Die Kastanien aus dem Feuer holte Carmelia Maissen, Gemeindepräsidentin von Ilanz/Glion aus dem Bündner Oberland, mit dem viertbesten Resultat ohne Probleme. Auch bei der FDP konnte der bisherige Regierungsrat – Christian Rathgeb – wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten. Martin Bühler verteidigte den Sitz souverän mit dem zweitbesten Resultat aller Kandidierenden. Der Leiter des kantonalen Führungsstabs hatte sich bei der Pandemie-Bewältigung einen Namen über die Kantonsgrenzen hinweg gemacht.

Beträchtliche Sitzgewinne für SVP im Parlament

Die SVP kann bei den Bündner Parlamentswahlen auf markante Sitzgewinne hoffen. Nach 38 ausgezählten von 39 Wahlkreisen käme die Volkspartei gemäss einer Hochrechnung von Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) neu auf 22 Prozent der Sitze, anstatt wie bisher 7,5 Prozent. Die Sitzgewinne gingen auf Kosten von Mitte und FDP.

Die Mitte-Partei büsst demnach gegenüber der letzten Wahl 14 Prozentpunkte ein und hält im 120-köpfigen Parlament neu 30 Prozent der Sitze. Sie bleibt aber klar stärkste Partei im Grossen Rat. Die FDP verliert 7 Prozentpunkte und kommt auf noch 23 Prozent der Sitze.

Die gemeinsame Liste von SP und den Grünen kommt gemäss Hochrechnung auf 20 Prozent der Sitze. Das sind 4 Prozentpunkte mehr, als die SP 2018 erzielte, damals allerdings noch ohne die Grünen. Auf Sitzgewinne in fast ebensolchem Ausmass darf die GLP hoffen. Sie käme neu auf etwas mehr als fünf Prozent der Sitze.

Das Resultat der Hochrechnung kann sich aber noch verändern. Mit Chur ist aber der mit Abstand grösste Wahlkreis noch nicht ausgezählt, wo traditionell Links-Grün gute Resultate erzielt.

SDA/fal

