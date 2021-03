Kampfwahl um Lerch-Nachfolge – SVP unterstützt FDP-Kandidatin für Wahl um Amt als Regierungs­statthalterin Um die Nachfolge von Christoph Lerch (SP) kämpfen nebst Tatijana Rothenbühler (FDP) auch Ladina Kirchen (SP) und Claude Grosjean (GLP). Der erste Wahlgang ist am 13. Juni.

Foto: zvg/FDP

Bei der Kampfwahl um das Amt als Regierungsstatthalterin Bern-Mittelland kann die FDP-Kandidatin Tatijana Rothenbühler am 13. Juni auf die Unterstützung der SVP zählen.

Es sei höchste Zeit, dass dieses Amt im bevölkerungsreichsten Verwaltungskreis des Kantons Bern in bürgerliche Hände komme, teilte die SVP Mittelland am Donnerstag mit. Bislang war das Berner Regierungsstatthalteramt fest in der Hand der SP. Der Bisherige Christoph Lerch tritt Ende Jahr zurück.

Die SP will das Amt mit der Anwältin Ladina Kirchen verteidigen. Die Grünliberalen schicken ihrerseits den Fürsprecher Claude Grosjean ins Rennen. Die Wahlen für die Amtsperiode 2022 bis 2025 finden am 13. Juni statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 29. August folgen.

SDA/nfe