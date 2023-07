In Deutschland legt die AfD deutlich zu. Geschichtsprofessor Damir Skenderovic sagt, wie ähnlich die Partei der SVP ist – und warum diese als Vorbild für Rechtspopulisten in Europa gilt.

In Deutschland zeigt man sich über den hohen Wähleranteil der rechtspopulistischen AfD in Umfragen schockiert, in der Schweiz reagiert man auf die wählerstärkste SVP gelassener. Warum ist das so, Herr Skenderovic?

Das hat historische Gründe. Deutschland hat eine andere Erinnerungskultur. Man hat verinnerlicht, was der Nationalsozialismus und seine rassistische Politik angerichtet haben, und reagiert deshalb sehr empfindlich auf den Aufstieg der AfD. Auch in Österreich gab es wochenlange Proteste der Bevölkerung, als die rechte FPÖ Ende der 90er-Jahre erstmals in die Regierung einzog.