Rochade im Bieler Gemeinderat – SVP übernimmt mit Beat Feurer die Finanzen Im Bieler Gemeinderat werden die Karten neu gemischt: Der bisherige Sozialdirektor Beat Feurer (SVP) übernimmt die Finanzdirektion. UPDATE FOLGT

Der Bieler Gemeinderat Beat Feurer wechselt die Direktion. Foto: Marcel Bieri (Archiv Keystone)

Der Bieler Gemeinderat hat am Montag seinen Vorschlag verabschiedet, wie er nach dem Ersatz der zurückgetretenen Silvia Steidle (PRR) durch Natasha Pittet die Direktionen neu zuteilen will. Dabei kommt es zu einer kleinen Rochade: Pittet übernimmt nicht von Steidle die Finanzdirektion, sondern steht ab 1. April der Direktion Soziales und Sicherheit vor. Der bisherige Sozialdirektor Beat Feurer (SVP) wechselt auf die Finanzdirektion.

Damit erhält Feurer nach zehn Jahren als Vorsteher des Sozialen und der Sicherheit doch noch seine Wunschdirektion. Der Treuhänder und Finanzexperte hatte nach seiner Wahl in die Stadtregierung 2012 nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich in den Finanzen am ehesten zu Hause fühlen würde. Da die SVP jedoch mit der hohen Bieler Sozialhilfequote Wahlkampf betrieben hatte, wurde er konsequenterweise der Sozialdirektion zugeteilt.

Seinen Wunsch erneuert hatte Beat Feurer noch in der Wahlnacht im September 2020, als er meinte, acht Jahre auf ein und derselben Direktion seien genug, es sei jetzt Zeit für einen Wechsel. Der neugewählte Gemeinderat und später auch der links dominierte Stadtrat kamen seinem Wunsch jedoch nicht nach. Jetzt kommt Feurer also doch noch zum Handkuss.

Dass es nur zu einer kleinen Rochade kommt, heisst auch, dass sich die rot-grüne Regierungsmehrheit dagegen entschieden hat, nebst dem Stadtpräsidium auch die einflussreiche Finanzdirektion zu übernehmen. Diese bleibt zwar nicht in freisinniger, aber in rechts-bürgerlicher Hand. Überraschend kommt das nicht, sind Baudirektorin Lena Frank (Grüne) und Bildungsdirektorin Glenda Gonzalez Bassi (PSR) doch erst seit gut zwei Jahren im Amt. Ein Direktionswechsel auf die Finanzen hätte eine erneute Einarbeitung – und mit Blick auf die finanzielle Schieflage der Stadt ein potenzielles Risiko für die Wahlen 2024 bedeutet.

Die Neue im Gremium, Natasha Pittet, dürfte mit der Zuteilung der Direktionen ebenfalls gut leben können. Sie hat nach ihrer Nomination durch den Freisinn kein Geheimnis darum gemacht, dass sie sich selber eher nicht auf der Finanzdirektion sieht. Sie sagte auf Anfrage gar, dass sie die Verantwortung auf den Finanzen aufgrund der aktuellen Konstellation eigentlich bei Rot-Grün sieht. Ausserdem ernannte der Gemeinderat Natasha Pittet zur Vizepräsidentin des Gemeinderats. Dabei wurde auf das Gleichgewicht in Bezug auf das politische Profil, Geschlecht und Sprache geachtet.

Die Zuteilung der Direktionen ist nach dem Vorschlag des Gemeinderats noch nicht definitiv. Der Stadtrat wird diese an seiner Sitzung vom Mittwoch noch bestätigen müssen. Es ist aber kaum davon auszugehen, dass der links dominierte Stadtrat der ebenfalls linken Regierung aufgrund der Nomination von Beat Feurer als Finanzdirektor in die Parade fährt.

Stimmt das Parlament der neuen Zuteilung zu, tritt diese auf den 1. April in Kraft. Dann wird Natasha Pittet ihr Amt als Gemeinderätin antreten. Bis dahin führt Stadtpräsident Erich Fehr (SP) die Finanzdirektion nach wie vor interimistisch.

SDA

