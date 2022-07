Wahlen in Meiringen – SVP schickt Werner von Bergen ins Rennen Die Parteiversammlung der SVP Oberhasli hat Werner von Bergen als Kandidat für das Gemeindepräsidium von Meiringen nominiert. pd/hau

Werner von Bergen (SVP), will Gemeindepräsident von Meiringen werden. Foto: PD

«Mit Werner von Bergen präsentiert die Partei den Wählerinnen und Wählern einen bestens vernetzten und erfahrenen Politiker zur Wahl ins Gemeindepräsidium von Meiringen» schreibt die SVP Oberhasli unter anderem in ihrer Medienmitteilung.

Werner von Bergen sei in Meiringen geboren, habe dort die Volksschulen besucht und führte während der letzten 35 Jahre mit der Auto von Bergen AG einen «wichtigen und grossen KMU-Betrieb», welcher unter anderem auch immer ein grosses Gewicht auf die Ausbildung von Lehrlingen legte, teilte die Partei weiter mit.

Als Mitglied der Finanzkommission und später Gemeinderat mit dem Ressort Finanzen kenne Werner von Bergen die politischen Abläufe der Gemeinde und sei mit der finanziellen Lage der Zentrumsgemeinde bestens vertraut. Nach Verkauf seines Betriebes verfüge er nun über die notwendige Zeit für dieses Amt.

«Vor allem gestalten»

«Als Gemeindepräsident will ich die Gemeinde nicht nur verwalten, sondern ich will vor allem politisch auch gestalten», lässt sich der Präsidiumskandidat der SVP in der Medienmitteilung zitieren. Auch lägen ihm die Bildung im Allgemeinen und das duale Bildungssystem – sprich der Erhalt von Lehrstellen in der Region – am Herzen. Aufgewachsen in Unterbach, sei ihm auch die Zusammenarbeit zwischen dem Flugplatz, der Gemeinde und den Anwohnerinnen und Anwohnern ein grosses Anliegen.

Mit der Kandidatur von Werner von Bergen kommt es zur Kampfwahl ins Meiringer Gemeindepräsidium. Denn bereits Ende vergangenen Monats hatte die SP Meiringen-Oberhasli Gemeinderat Daniel Studer ins Rennen ums Präsidium geschickt. Weitere Kandidaturen können noch bis zum 14. Oktober eingereicht werden.

