Masken-Wirrwarr im Rathaus – SVP scheitert mit Versuch, Maskenpflicht im Stadtrat zu bodigen Obwohl im Stadtparlament eine Maskenpflicht gilt, sass die SVP-Fraktion oben ohne im Stadtrat. Konsequenzen muss die Partei keine befürchten. Sophie Reinhardt

Der gleiche Raum, aber andere Regeln: Der Grosse Rat kennt keine Maskentragpflicht, der Stadtrat schon. Foto: Raphael Moser

Während am Donnerstagabend in der Berner Altstadt die Massnahmengegner unbewilligt eine Kundgebung durchführten, demonstrierte die städtische SVP auf ihre Weise gegen die Corona-Regeln. Nach der Pause trug eine Mehrheit der Fraktion keine Maske mehr – oder wenn, dann unter der Nase. Auch die öffentliche Aufforderung von Ratspräsident Kurt Rüegsegger (SVP), die Mitglieder seiner eigenen Partei möchten sich an die geltende Maskentragpflicht im Rat halten, beeindruckte die Fraktion wenig.

Gestört hat sich auch die Mitte-Fraktion, die in der Reihe vor und neben den SVP-Stadträten sitzt. Sie wandte sich direkt an SVP-Fraktionschef Alexander Feuz, seine Kollegen sollten sich doch bitte an die Maskenregeln halten. Damit konfrontiert, sagte Feuz auf Anfrage am Freitag: «Ich habe mich mehrheitlich an die Maskenpflicht gehalten.» Er habe am Donnerstagabend «wiederholt» seine Fraktionskollegen an die geltenden Regeln erinnert – aber er möge nicht den «Feldweibel spielen», so der SVP-Fraktionspräsident weiter. «Ich weiss aber sicher, dass mit Ausnahme von Erich Hess in der Fraktion alle zweimal geimpft sind.» Hess wolle seinen Impfstatus nicht bekannt geben.