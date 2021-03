Wegen der heterosexuellen Jugendlichen – SVP-Politiker wollen homosexuelles Schulprojekt verbieten Die Freiwilligen vom Verein ABQ besuchen Schulklassen und sprechen mit den Jugendlichen über Homosexualität. «Die Jugendlichen schwärmen dann von denen», sagt SVP-Grossrätin Sabina Geissbühler – und will das Angebot stoppen. Fabian Christl

Yasmin Reber und Mirco Droz hoffen, dass auch die Türe des Schulhauses Spitalacker für den Verein ABQ offen bleibt. Franziska Rothenbühler

Seit mehr als zwanzig Jahren besuchen Aktivisten vom Verein ABQ Schulen, um mit Jugendlichen über Homosexualität zu sprechen. Konservative Politikerinnen wollen das nun verbieten – aus Sorge um die heterosexuellen Jugendlichen. Doch weder Lehr- noch Fachpersonen zeigen dafür Verständnis. Und auch der Bedarf sei noch gegeben, betonen queere Jugendliche. Der «Bund» hat sich mit allen Beteiligten unterhalten.

Mirco Droz – der ABQ-Präsident

Mirco Droz erzählt den Schülerinnen und Schülern von seinem eigenen Coming-out. Foto: Adrian Moser

«Weil ich es mir in meiner Schulzeit selber für mich gewünscht hätte», sagt Mirco Droz auf die Frage nach dem Grund für sein Engagement. Der heute 25-jährige Journalist in Ausbildung und ABQ-Präsident wurde in der Schule «gemobbt oder zumindest gepiesackt», einfach, weil er schon damals auf Männer stand. Oder besser: Weil er unsicher gewesen sei und nicht zu sich selber habe stehen können. «Denn nachdem ich mich in der 9. Klasse tatsächlich geoutet habe, war es kaum mehr ein Problem.»