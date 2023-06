Buchsi muss wieder an die Urne – SVP oder GLP? Die Präsidentin steht erst in zwei Wochen fest Der erste Wahlgang in Herzogenbuchsee brachte keine Siegerin – Monika Lang (SVP) und Livia Stauer (GLP) machen das Präsidium nun unter sich aus. Stephan Künzi

Und wieder gehts ins Stimmlokal: Bereits am ersten Juliwochenende soll Herzogenbuchsee entscheiden, ob Monika Lang (SVP) oder Livia Stauer (GLP) neue Gemeindepräsidentin wird. Foto: Dres Hubacher

Am Montag wird die Verwaltung in Herzogenbuchsee geschlossen sein. Die Angestellten benötigen den Tag, um Wahlmaterial zusammenzutragen und zu verpacken. 4700 Couverts müssen bis am Dienstag zusammengestellt und mit A-Post verschickt sein, dann sollten sie bereits am Mittwoch in den Briefkästen der Stimmberechtigten liegen.