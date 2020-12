Fragwürdige Aktion eines SVP-Nationalrats – Erich Hess empfiehlt Gründung einer religiösen Gemeinschaft Musterstatuten hat er schon vorbereitet. SVP-Politiker Erich Hess empfiehlt, über die Gründung einer Kirche die an Weihnachten geltenden kleinen Gruppengrössen auszuhebeln. Dölf Barben

Erich Hess tritt auf wie ein Prediger und fordert seine Anhänger auf, die bundesrätlichen Corona-Massnahmen zu unterlaufen. Screenshot Twitter

Bloss schräg und fahrlässig oder schon rechtsmissbräuchlich? Der Berner Nationalrat Erich Hess will die Corona-Massnahmen des Bundesrates nicht hinnehmen. In einer Video-Ansprache, die er über Twitter verbreitet, sagt er in pfarrherrlicher Manier, diese Massnahmen gelte es auszuhebeln. «Nein zu den neusten Corona-Einschränkungen!», schreibt er auf dem Kurznachrichtendienst. Mit seiner «Anleitung zur Umgehung der Gruppengrössen» sei es möglich, «die Festtage mit der ganzen Familie und mit allen Freunden traditionell zu feiern».

«Gemeinsames Feiern zu Ehren des Herrn»

Hess ruft Leute, die sich in grösserer Zahl versammeln möchten, dazu auf, «kurz eine religiöse Gemeinschaft» zu gründen. Dadurch werde es möglich, «sich rechtmässig in grösseren Gruppen zu treffen». Damit auch jeder begreift, was Hess meint, hat er Muster-Statuten der Freiheitlichen Kirche «Christliche Pflege der Freundschaft» verlinkt. Unter Artikel 2 ist der Zweck dieser Kirche beschrieben: «Der Verein bezweckt die christliche Pflege der Freundschaft in der Andacht an Gott.»

Worum es wirklich geht, wird aufgrund der Aufgaben ersichtlich, die der Verein wahrnehmen will: a) Pflege der Freundschaft. b) Zusammensein in gepflegter Atmosphäre. c) Gemeinsames Feiern zu Ehren des Herrn. d) Das leibliche Wohl soll nicht zu kurz kommen (Essen und Trinken).

Regierungsrat erlaubt Gottesdienste

Am Freitag hatte der Regierungsrat des Kantons Bern mitgeteilt, er habe die feste Absicht, analog der Bundesregelung den Kultur- und Sportinstitutionen ab dem 14. Dezember wieder eine Öffnung zu erlauben und bis zu 50 Personen gleichzeitig den Besuch von Gottesdiensten zu gestatten. Damit wolle der Regierungsrat der Bevölkerung im Hinblick auf die Festtage eine Perspektive verschaffen.

Harsche Kritik an Hess

Das Vorgehen des SVP-Nationalrats wird in den sozialen Medien teils harsch kritisiert. Ob die SVP denn sonst nicht immer für Recht und Ordnung einstehe, fragt ein Kommentator. Und ein anderer schreibt lapidar: «Seine eigenen Kunden umbringen ist schlecht fürs Geschäft.» Manche äussern Zweifel daran, ob Hess' Vorgehen überhaupt zulässig ist. In der Tat: Die Frage steht gross im Raum, ob ein solcher Aufruf nicht rechtsmissbräuchlich ist.