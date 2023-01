Albert Röstis Generalsekretär – SVP-Hardliner, Fundamentalchrist, Klimaskeptiker Yves Bichsel, der engste Vertraute von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg, soll Generalsekretär von Bundesrat Albert Rösti werden. Der Mann polarisiert. Christoph Hämmann

Langjährige Weggefährten: Als Albert Rösti (2. v.l.) 2013 zu den Ersatzwahlen für das Gemeindepräsidium von Uetendorf antrat, wurde er unterstützt von Stefan Wüthrich (BDP), Yves Bichsel (SVP) und dem FDP-Vertreter Peter Kunz (v. l. n. r.). Foto: Marc Imboden

Als der Berner SVP-Bundesrat Albert Rösti am 7. Dezember kurz nach seiner Wahl auf den Bundesplatz trat, gehörte Yves Bichsel zu den Jublern und ersten Gratulanten. Nun soll der 51-jährige Generalsekretär von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg in der gleichen Funktion für Rösti tätig werden. Die Personalie ist in vielerlei Hinsicht naheliegend: Bichsel arbeitete bereits für die SVP-Bundesräte Christoph Blocher und Ueli Maurer und war führender Funktionär der SVP Schweiz.