Streit auf Facebook – SVP-Grossrat Korab Rashiti vergleicht Sozialismus mit Hitler Der Sozialismus steht an der Wurzel jeder Diktatur, sagt der Seeländer Korab Rashiti in einem Facebook-Kommentar. Darf das ein SVP-Grossrat? Matthias Gräub

Der Seeländer Korab Rashiti ist seit dem Sommer für die SVP im Grossen Rat. Foto: Rabih Haj-Hassan

Dass die sozialen Medien einen fruchtbaren Nährboden für Streit, Provokation und ideologisches Armdrücken bieten, ist nicht neu. Und so wird das Streitgespräch, das am vergangenen Mittwochabend auf der Facebook-Seite des Aargauer SVP-Nationalrats Andreas Glarner entflammt, auch nicht das letzte seiner Art sein. Agent Provocateur in einer anderweitig ziemlich SVP-lastigen Gruppendiskussion ist der Berner Historiker und Stadtführer Raphael Racine, bis letztes Jahr für die SP noch im Grossen Gemeinderat von Muri.