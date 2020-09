Streit um Parteinamen – SVP geht gegen «Neue Sigriswiler Volkspartei» vor Die SVP leitet gegen die neue Partei von Madeleine Amstutz rechtliche Schritte ein: Der Name der neuen Partei lehne sich zu stark an jenen der SVP an. Christoph Aebischer

Will sich für die «Neue Sigriswiler Volkspartei» in den Sigriswiler Gemeinderat wählen lassen: SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz. Foto: Christian Pfander



Die SVP-Affäre in der Berner Oberländer Gemeinde Sigriswil erfährt eine weitere Wendung: Am Donnerstag schien der Namensstreit beigelegt zwischen der SVP Sigriswil und der neuen Ortspartei, welche SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz für die Gemeinderatswahlen vom 27. September nominiert hat. Letztere teilte mit, man nenne sich in Absprache mit der SVP Kanton Bern und der SVP Schweiz nun «Neue Sigriswiler Volkspartei» statt «Neue SVP Sigriswil 2020».

Auch dieser Name lehne sich zu sehr an den Namen der Schweizerischen Volkspartei an, schreibt nun die SVP Sigriswil in einer am Freitagabend versandten Mitteilung. Man habe darum zusammen mit der der SVP Kanton Bern und der SVP Schweiz «rechtliche Schritte» eingeleitet.

«Den Ball flachhalten»

SVP-Kantonalpräsident Werner Salzmann bestätigt in einem Schreiben, dass man gegen diese «Namensanmassung» juristisch vorgehe. Dennoch betrachte man den Sigriswiler Konflikt weiterhin als lokale Auseinandersetzung. Man wolle «den Ball flachhalten», um nicht von «wichtigen Abstimmungskämpfen» abzulenken.

Die Auseinandersetzung zwischen Madeleine Amstutz und der SVP Sigriswil eskalierte, als die Ortspartei sie nicht für den Gemeinderat nominierte, weil sie als amtierende Gemeindepräsidentin angeblich zu viele Spesen abgerechnet hatte. Am Donnerstag hiess der zuständige Regierungsstatthalter Marc Fritschi eine Beschwerde Amstutz' gut. Damit darf die Gemeinde vor allem wegen formaler Fehler kein Geld zurückfordern. In der Sache steht jedoch weiterhin Aussage gegen Aussage. Amstutz bezeichnet den Konflikt als Machtkampf innerhalb der SVP, diese wiederum behauptet weiterhin, dass Amstutz insgesamt 3200 Franken zu viel abgerechnet habe.