Neues städtisches Lärmreglement – SVP droht bei zu später Nachtruhe mit dem Referendum Der Stadtrat debattiert am Donnerstag über das neue Lärmreglement. Insbesondere die Ruhezeiten sind umstritten. Maurin Baumann

Bars und Restaurants sollen künftig einfacher Bewilligungen erhalten, um etwa YB-Spiele in der Öffentlichkeit zeigen zu können. Bild: Christian Pfander

Das Lärmreglement zur Bekämpfung des Betriebs- und Wohnlärms der Stadt Bern ist in die Jahre gekommen. So verbietet es etwa ein zu lautes Hantieren mit Milchkannen. Jetzt will die Stadt das Reglement den heutigen Zeiten anpassen. Dabei soll unter anderem der Beginn der Nachtruhe nach hinten verschoben und die Public-Viewing-Bestimmungen für Wirte vereinfacht werden. Am Donnerstag wird die Revision im Stadtrat behandelt.

«Jetzt hat der Stadtrat eine riesige Chance, einen grossen Schritt in die richtige Richtung zu machen», sagt FDP-Stadtrat Tom Berger. Er ist überzeugt, dass die Revision mehrheitsfähig ist. Mit 64 zu 9 Stimmen votierte der Stadtrat diesen Frühling für die Erarbeitung eines neuen Reglements.

Trotzdem sind einige Punkte umstritten. So scheiden sich etwa bei der Mittagsruhe die Geister. Während einige Fraktionen sie als veraltet bezeichnen, finden sie andere nach wie vor wichtig.

Die Jungparteien fordern zudem, dass die Nachtruhe noch später beginnen soll – nämlich um 24 Uhr. Dies geht Thomas Fuchs (SVP) zu weit. Mit der Nachtruhe um 23 Uhr könne sich seine Fraktion jedoch arrangieren. Trotzdem schliesst Fuchs – je nach Ausgang der Stadtratssitzung – ein Referendum nicht aus.

«Hervorragende» Kompromisse

Bezüglich der genannten hängigen Anträge hat die vorberatende Kommission laut Berger «hervorragende Kompromisse» gefunden. Konkret geht es um Differenzierungen: So soll etwa die Nachtruhe nur am Wochenende und in «Gebieten» der Innenstadt auf 24 Uhr angesetzt werden können. Im Rest der Gemeinde soll die Nachtruhe lediglich um eine Stunde auf 23 Uhr verschoben werden.

Auch die Mittagsruhe soll nicht gänzlich wegfallen: Jedoch sollen einzig lärmintensive Arbeiten mit technischen Geräten über Mittag verboten sein. Dies würde auch für die Abendruhe – werktags zwischen 20 Uhr und Nachtruhe – gelten. Die Gastronomie und kulturelle Veranstaltungen wären in Zukunft davon aber explizit nicht tangiert.

Ob das Reglement künftig Lärmstreite zu verhindern mag, bleibt dennoch fraglich. Lesen Sie hier mehr dazu.

