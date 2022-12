Sperrung in Gadmen – Sustenpassstrasse wegen Steinschlag gesperrt In Gadmen haben rund 200 Kubikmeter Geröll die Kantonsstrasse verschüttet. Sie ist derzeit gesperrt.

Die Sustenpassstrasse ist in Gadmen zwischen Twirgi und Schwendeli gesperrt. Im Bild: das Berghotel Steingletscher. Foto: Bruno Petroni

Am späten Freitagabend hat sich an der Sustenpassstrasse ein Steinschlag ereignet. Die Strasse musste deswegen beidseitig zwischen Twirgi und Schwendeli gesperrt werden, wie die bernische Bau- und Verkehrsdirektion in einer Mitteilung schreibt. Eine Umleitung via Twirgi ist signalisiert.

Die Begehung mit dem Geologen habe ergeben, dass zurzeit von keinen Folgeereignissen im Sturzgebiet ausgegangen werden muss. Nach Angaben der Direktion sind rund 200 Kubikmeter Felsmaterial auf die Strasse gefallen. Die Räumungsarbeiten wurden in Angriff genommen und dürften das ganze Wochenende andauern. Ausserdem wird eine Messstelle bei der Felsnase oberhalb der Abbruchstelle eingerichtet.

PD

Fehler gefunden?Jetzt melden.