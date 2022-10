Bühnen Bern: Wie weiter? – Supervision, Fehler und Belästigungen Bühnen Bern hat am Mittwoch nach wochenlangem Schweigen zu den Übergriffen im Ballett Stellung genommen. Und gesagt, man habe fast alles richtig gemacht. Jessica King Martin Burkhalter

Tanzchefin Isabelle Bischof, Stiftungsratspräsidentin Nadine Borter, Intendant Florian Scholz und Rechtsanwältin Monika Hirzel am Point de Presse. Foto: Raphael Moser

Der Probenleiter von Bühnen Bern hat noch einmal eine Tänzerin belästigt, weshalb er Anfang Oktober fristlos entlassen wurde. Das erklärte Nadine Borter, Stiftungsratspräsidentin von Bühnen Bern, am Mittwoch an einer Medienkonferenz. Sie, Intendant Florian Scholz, Tanzdirektorin Isabelle Bischof und Rechtsanwältin Monika Hirzel vom Beratungsunternehmen BeTrieb nahmen nach einer mehrwöchigen Kommunikationsblockade erneut Stellung zu den Belästigungsvorwürfen am Vierspartenhaus. Wir haben die wichtigsten Punkte zusammengefasst: