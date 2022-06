Von Kopf bis Fuss: Ungesunder Cholesterinspiegel – Superschlank und krank Einer aktuellen Studie zufolge kann neben Übergewicht auch Magersucht einen gesundheitsschädigenden Einfluss auf das Herz haben. Die Gründe. Silvia Aeschbach

Auf Kosten der Gesundheit: Magersüchtige haben eine verzerrte Selbstwahrnehmung – und ignorieren die Gefahren. Foto: Getty Images

Dass Ablagerungen durch Cholesterin in den Arterien, die zu Verschlüssen und damit zu einem Herzinfarkt führen können, meist in Zusammenhang mit Übergewicht stehen, ist schon lange bekannt. Dass sich aber auch bei Magersucht der Cholesterinhaushalt im Körper so verändern kann, dass gefährliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen drohen, ist eine neue Erkenntnis einer Studiengruppe um die österreichische Wissenschaftlerin Julia Stadler.