Overdressed oder underdressed? – Superman in Unterhosen Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich mit einem unpassender Outfit in peinliche Situationen hineinzumanövrieren. Im Spital muss man besonders tapfer sein. Da gilt es Haltung zu bewahren, findet «Wahrheit»-Kolumnist Alexander Sury. Alexander Sury

Ob er auch die passende Unterwäsche hat? Kinderfasnacht in Bern 2017.



Foto: Franziska Rothenbühler



Eine Frage hat mich lange beschäftigt. Nein, nicht was ich mit der Tatsache anfangen soll, dass unser Sonnensystem in rund sechs Milliarden Jahren kollabieren wird. Als eher risikoscheuer Kleinanleger bemühe ich mich zwar um einen langfristigen Anlagehorizont, aber auch die Katastrophenprävention hat ihre Grenzen. Es geht vielmehr darum: Hat Superman unter seinem Cape und den Strumpfhosen auch die entsprechende Unterwäsche mit Logo getragen? Die Antwort lautet: Ich weiss es nicht. Was ich hingegen weiss: Ich habe Superman-Unterhosen getragen.