Schweizer Fussball-Podcast – Superliga: «Die Uefa wird diese Clubs zu Recht ausschliessen» Haben sich die zwölf Grossclubs verzockt, die ihre eigene Super League verkündet haben? Wer ist die coolste Socke im Schweizer Fussball? Und wie werden mehr Mädchen zu Fussballerinnen? Antworten in unserem Podcast. Florian Raz

Die Nachricht erschien um 0.30 Uhr Schweizer Zeit auf den Websites von zwölf europäischen Grossclubs. Und sie schlug im europäischen Fussball ein wie eine Bombe. Die zwölf gründen ihre eigene Super League, in der sie unter der Woche spielen wollen.

Natürlich ist diese Superliga auch Thema in der neusten Ausgabe unseres Fussball-Podcasts «Dritte Halbzeit». Für Kathrin Lehmann steht fest: «Die Uefa wird diese Clubs ausschliessen – und das zu Recht.» Und dann könnten die Giganten der Branche ein Problem bekommen, denkt die Champions-League-Siegerin von 2008: «Dann müssen sie schauen, wie viele Superstars dann noch in ihren Teams spielen. Oder ob es nur noch die 35- bis 40-jährigen Neymars sind, die in dieser Superliga spielen, anstatt nach China zu gehen.»

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite. Oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Martina Moser stösst vor allem der Egoismus der zwölf Vereine sauer auf. Gerade weil sich diese unter anderem darauf berufen, dass sie praktisch zur Gründung einer eigenen Liga gezwungen seien durch die Verluste während der Corona-Pandemie. «Warum sollten jetzt ausgerechnet jene Vereine, die finanziell sicher viel besser dastehen als kleinere, das verlorene Geld über so eine Superliga wieder hereinholen dürfen? Und die anderen sollen schauen, wie sie über die Runden kommen?», fragt die Stürmerin der FCZ-Frauen.

Ausserdem diskutieren wir in der Sendung über die Qualifikation der Schweizer Frauen für die Europameisterschaft 2022 in England. Und wir reden darüber, was die erste Saison der Women’s Super League in der Schweiz bereits bewegt hat.

Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus.

