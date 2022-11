«Black Panther: Wakanda Forever» – Superheldenfilme sind Quatsch? Hier kommt die Ausnahme Die Fortsetzung «Wakanda Forever» beweist: «Black Panther» ist die einzige Marvel-Reihe, die man mit Begeisterung schauen kann. Pascal Blum

Trauert um ihren Sohn, den Black Panther: Angela Bassett spielt Königin Ramonda in der Fortsetzung «Black Panther: Wakanda Forever», die jetzt in den Kinos läuft. Foto: Annette Brown

Eigentlich ist es eine Beerdigung. König T’Challa, auch bekannt als Black Panther, ist tot. Halb Wakanda ist erschienen, ganz in Weiss gekleidet. Wir tauchen durch die Gasse der Menschen, auf beiden Seiten wird getanzt. Doch dann grinst einer der Tänzer für einen Moment frech in die Kamera. Als wolle er der Welt zeigen, mit welchem Vergnügen er in «Black Panther: Wakanda Forever» mitmacht.