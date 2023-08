Defensive patzt – Offensive über weite Strecke zu harmlos

Camara spielt einen Rückpass direkt in die Füsse von Kadak. Der Luzerner will Racioppi umspielen und wird vom YB-Goalie von den Beinen geholt. Penalty. Der Gefoulte läuft selbst an – und trifft abgezockt in die rechte untere Ecke zum 1:0 (38.). Die Führung für das Heimteam geht in Ordnung, auch weil die Innerschweizer nach der Pause näher am 2:0 sind als die Berner am Ausgleich. Tore hat der Meister in dieser Saison schon (zu) viele zugelassen. Aufgrund der starken Offensive hatten die defensiven Mängel aber meistens keine Konsequenzen. Heute aber enttäuschen die YB-Angreifer bis in die Schlussviertelstunde auf der ganzen Linie. Erst kurz vor einem achtminütigen Unterbruch – wegen eines starken Unwetters mit Hagel – starten die Berner ihre Schlussoffensive. Zu mehr als einem schönen Kopfballtor von Benito nach einem Ugrinic-Eckball reicht es aber nicht mehr (91.). In der 13-minütigen Nachspielzeit fallen trotz Chancen auf beiden Seiten keine weiteren Tore mehr. In der 94. Minute verhindert Racioppi mit einem Riesenreflex, dass sein Team erneut ins Hintertreffen gerät. Und so bleibt es bei der alles in allem verdienten Punkteteilung in der Swissporarena.