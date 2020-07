Musical – 20. November 2021 – Summer of Love – Das Musical Die Vorstellung musste aufgrund von Corona verschoben werden. Hier finden Sie das weitere Vorgehen. Jana Blanc

Aufgrund der Corona-Krise musste die Show «Summer of Love» leider verschoben werden auf den 20. November 2021.

Die Tickets behalten für das Ersatzdatum ihre Gültigkeit.

Ein Sommer voller Freiheit, Liebe und Musik

Der «Summer of Love» beschreibt das Lebensgefühl, das im Sommer 1967 insbesondere in Kalifornien vorherrschte und geprägt war von Freiheit, Liebe und musikalischen Highlights der Extraklasse. Mit originalen Filmaufnahmen und einer fantastischen Live-Band bringt «Sommer of Love – The Soundtrack of a Generation» genau dieses Lebensgefühl in weltweit einzigartiger Weise auf die Bühne. Das Original aus London beschert den Zuschauern einen Abend, den sie so schnell nicht wieder vergessen werden. Die perfekte Mischung aus Nostalgie, Flower Power und energiegeladener Musik nehmen das Publikum mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1967, als eine junge Generation für ihre Werte einstand. Ein Thema das auch heute wieder aktueller ist denn je.

50 Jahre „Peace & Love“

2019 feiert das Woodstock-Festival sein 50-jähriges Jubiläum. An diesem historischen Musikevent begeisterten Legenden wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Santana, Joe Cocker, Crosby und viele weitere Künstler der amerikanischen Hippie-Bewegung geschätzte 400‘000 Besucher. Das siebenköpfige Ensemble von «Summer of Love – The Soundtrack to a Generation» performt sämtliche Hits aus dieser einflussreichen Epoche der Musikgeschichte. «California Dreaming», «San Francisco», «Turn Turn, Turn», «Somebody To Love», «Happy Together», «Brown Eyed Girl» und über 40 weitere Klassiker, verpackt in einer wunderbaren Show überzeugten bereits das englische Publikum und werden 2020 auch in der Schweiz für Standing Ovations sorgen – Nostalgie pur ist garantiert!

Datum, Zeit und Ort

Samstag, 20. November 2021

20 Uhr

Theater National, Bern

Preise für Abonnenten

1. Kategorie Fr. 69.- statt Fr. 89.-

2. Kategorie Fr. 59.- statt Fr. 79.-

3. Kategorie Fr. 49.- statt Fr. 69.-

4. Kategorie Fr. 39.- statt Fr. 59.-