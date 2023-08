China gewinnt an Einfluss – Südamerika wendet sich vom Dollar ab Die chinesische Währung Yuan gewinnt in Argentinien, Brasilien und Bolivien rasant an Bedeutung. Das hat Folgen für die gesamte Wirtschaft – und darüber hinaus. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Argentinien exportiert grosse Mengen Fleisch nach China – und viele argentinische Unternehmen rechnen ihre Exporte nicht mehr in Dollar, sondern in Yuan ab: Arbeiter in einer Fleischverarbeitungsfabrik in San Andrés de Giles westlich von Buenos Aires. Foto: Enrique Marcarian (Reuters)

Es ist ein weiter Weg von La Paz bis nach Peking. Einmal quer über den Pazifik, vom Andenhochland bis nach Asien, auf die buchstäblich andere Seite der Welt. An diesen geografischen Gegebenheiten wird sich auch in Zukunft kaum etwas ändern, dennoch aber rücken Bolivien und die Volksrepublik immer näher zusammen: Man pflegt enge diplomatische Beziehungen, China ist einer der wichtigsten Handelspartner.

Nun hat Bolivien auch noch erklärt, dass es in Zukunft zur Bezahlung von Importen und Exporten aus Asien verstärkt den Renminbi statt des Dollar verwenden will, die chinesische Währung, meist auch nur Yuan genannt. «Wir verwenden den Yuan bereits», sagte Wirtschaftsminister Marcelo Montenegro vergangene Woche. Schon im Mai und Juli habe Bolivien Finanztransaktionen in Höhe von 278 Millionen Yuan getätigt, umgerechnet etwa 39 Millionen Dollar. «Und das ist erst der Anfang», so der Minister.

In Brasilien hat der Yuan sogar schon den Euro überholt

Das wäre alles kaum der Rede wert. Bolivien ist schliesslich ein vergleichsweise kleines und armes Land in Südamerika. Doch die Wirtschaft wächst, und es gibt viele Bodenschätze. Vor allem ist Bolivien aber auch alles andere als allein mit seiner Entscheidung, sich in Zukunft verstärkt dem chinesischen Yuan zuzuwenden. Die Nachbarn Argentinien und Brasilien, immerhin die beiden grössten Volkswirtschaften Südamerikas, haben zuletzt einen ähnlichen Weg eingeschlagen.

Anfang dieses Jahres stellte die argentinische Regierung einen Plan vor, um den Yuan zur Bezahlung von Importen aus China zu verwenden. Mittlerweile würden schon Hunderte argentinische Unternehmen ihre Importe und Exporte in Yuan abrechnen, heisst es in Buenos Aires. In Brasilien wiederum hat die chinesische Währung sogar schon den Euro überholt: Der Yuan ist nun die zweitwichtigste Fremdwährung in den Tresoren der brasilianischen Zentralbank.

China gewinnt in Lateinamerika an Einfluss

Die Gründe für die Abkehr Südamerikas vom Dollar sind zu einem Teil der puren Not geschuldet. In Argentinien ebenso wie in Bolivien sind die Bestände der US-Währung zuletzt stark zusammengeschrumpft. Schuld daran sind Exporteinbrüche und die steigende Nachfrage nach US-Devisen im Land. Gleichzeitig ist der Erfolg des Yuan aber auch nur ein weiteres Symptom einer allgemeinen Entwicklung. China gewinnt in Lateinamerika an Einfluss, und das hat Folgen – weit über die Wirtschaft hinaus.

Die Beziehungen der beiden Regionen reichen dabei schon lange zurück. In vielen Ländern Lateinamerikas gab es im 19. und 20. Jahrhundert Einwanderungswellen aus China. In Peru sollen heute Schätzungen zufolge sogar bis zu 10 Prozent der Bevölkerung Vorfahren aus der Volksrepublik haben.

Zu familiären und historischen Banden kamen in einigen Fällen auch noch politisch-ideologische: Mit den linken Regierungen in Lateinamerika pflegte Peking stets gute Beziehungen. Kubas Revolutionsführer Ernesto «Che» Guevara war in den Sechzigerjahren gleich zweimal in China, und Hugo Chávez, Venezuelas sozialistischer Caudillo, besuchte die Volksrepublik sogar fünfmal.

Das Ende von Washingtons Hinterhof

Trotz allem war der Einfluss Chinas in Lateinamerika von ein paar Ausnahmen abgesehen immer gering im Vergleich zu demjenigen der USA. Washington sah in der Region über Jahrzehnte wahlweise einen Hinterhof oder auch ein potenzielles Einfallstor für feindliche Mächte.

Vollkommen selbstverständlich mischte man sich darum in die politischen und wirtschaftlichen Geschicke der Länder Lateinamerikas ein, mit Investitionen und Wirtschaftsförderung, notfalls aber auch mit Gewalt. Um einen vermeintlichen Vormarsch des Kommunismus zu stoppen, wurden rechte Diktaturen unterstützt. Washington schickte Waffen, notfalls sogar Truppen.

Doch mit dem Ende des Kalten Krieges kam dieses festgefügte System in Bewegung. Waren die USA um die Jahrtausendwende noch der wichtigste Handelspartner von so gut wie allen Ländern in Lateinamerika, so hat heute, 20 Jahre später, China die Vereinigten Staaten vielerorts überholt. Mehr als ein Drittel der Exporte aus Brasilien geht heute schon in die Volksrepublik, in Peru sind die Zahlen ähnlich, in Chile sogar noch höher.

Eigentlich ist es für die Region nur ein logischer Schritt, sich vom Dollar abzuwenden

China interessiert sich in Lateinamerika dabei vor allem für Rohstoffe: Soja aus Brasilien, Kupfer aus Chile, Fleisch aus Argentinien. Dazu hat die Region aber längst auch geopolitische Bedeutung. Peking baut darum immer weiter seinen Einfluss aus, mit Krediten und mit Infrastrukturprojekten. Es entstehen Staudämme mit chinesischer Hilfe, Bahnstrecken, Strassen und Häfen. Eine ganze Reihe lateinamerikanischer Länder sind heute Teil der sogenannten neuen Seidenstrasse, mit der China weltweit seinen Handel fördern will.

Gleichzeitig haben in den vergangenen Jahren auch mehrere Regierungen in der Region zugunsten von Peking die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan abgebrochen. China sieht in dem Inselstaat eine abtrünnige Provinz. Deshalb muss jeder Staat, der bilaterale Beziehungen mit der Volksrepublik unterhalten will, die Bande zu Taiwan aufkündigen.

Dass sich die Region nun auch vom Dollar ab- und gleichzeitig dem chinesischen Yuan zuwendet, scheint da nur ein logischer Schritt zu sein. Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva brachte diese Entwicklung bei einem Besuch in China im April dieses Jahres mit einer Frage auf den Punkt: «Wer hat eigentlich entschieden, dass der Dollar nach dem Verschwinden von Gold als Zahlungsmittel zur Währung der Welt werden muss?» Wieso könne der Handel nicht über den brasilianischen Real laufen – oder eben auch über den Yuan?

Es ist aber unwahrscheinlich, dass bald ganz Lateinamerika in chinesischer statt in US-Währung rechnen wird. Fast 90 Prozent aller Währungsgeschäfte weltweit laufen immer noch in Dollar ab. Und für die Devisenreserven gilt Ähnliches. Selbst wenn in Brasilien der Yuan den Euro überholt hat, so ist die mit Abstand wichtigste Währung in den Beständen der brasilianischen Zentralbank immer noch der Dollar. Der chinesische Yuan mag also an Bedeutung gewinnen. Die Dominanz des Dollar ist aber ungebrochen, auch in Lateinamerika.

