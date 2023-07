Wetter in Bern – Sturmschäden auch am Mittwoch und Helikopter-Einsatz wegen Blitz Auch am Mittwoch war das Wetter im Kanton Bern stürmisch. Ein Blitz in Unterseen löste beinahe einen Brand aus. Carlo Senn

Ein Blitz waehrend eines Gewitters ueber dem Schulhaus des Freien Gymnasiums, am Dienstag. Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Ein Blitz löste am Mittwoch in Unterseen in einem Waldstück einen Glimmbrand auf etwa 5-6 Quadratmetern aus. Mit Hilfe eines Helikopters konnte er glücklicherweise gelöscht werden, wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt. Die Feuerwehr Bödeli war zudem vor Ort im Einsatz. Auch in einer Scheune in Biembach im Emmental löste ein Blitz ein Feuer aus, eine anwesende Person konnte jedoch einen grösseren Brand verhindern.

Weiter verzeichnet die Polizei seit Mittwoch 6 Uhr bis Donnerstag 8.30 Uhr fast ein Dutzend Meldungen aufgrund der Unwetter.

Bereits von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20 Uhr und 6 Uhr gingen im ganzen Kantonsgebiet rund 40 Unwettermeldungen ein. Hauptsächlich wegen umgestürzten Bäumen oder Gegenständen. Verletzt wurde laut Polizei aber niemand.

Die meisten Meldungen kamen mit 20 aus der Region Mitteland-Emmental-Oberaargau, fast fünfzehn aus dem Berner Oberland, und einzelne aus Bern und ebenfalls aus dem Berner Jura.

Die Gebäudeversicherung Bern (GVB) gibt bekannt, dass 127 Schadenmeldungen am Dienstag sowie 70 am Mittwoch eingingen. Der grösste Teil waren Schadenmeldungen aufgrund von Hagelkörnern. Die GVB schreibt, dass die Meldungen zu den Ereignissen in den nächsten Tagen noch zunehmen dürften, und zwar auf 750 bis 1000 Meldungen.

