Sturmschäden im Kanton – Sturm führt zu zwei Unfällen im Kanton Bern In der Nacht auf Montag zog Sturmtief «Antonia» über die Schweiz. Im Kanton Bern kollidierten zwei Autos mit umgestürzten Bäumen.

Im Kanton Bern kam es wegen umgestürzten Bäumen zu zwei Unfällen. (Symbolbild) Foto Michael Scherrer

Das Sturmtief «Antonia» hat in der Nacht auf Montag im Kanton Bern zu zwei Unfällen geführt. Dabei kollidierten Autos mit Bäumen, die auf die Strasse gefallen waren. Verletzt wurde nach den Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern niemand.

Beide Unfälle ereigneten sich im Berner Mittelland, wie eine Polizeisprecherin am Montagmorgen auf Anfrage sagte. Kantonsweit gingen bis 8 Uhr elf Meldungen wegen Sturmschäden ein. Sieben stammten aus dem Mittelland, zwei aus dem Seeland, je einer aus dem Emmental und dem Oberland.

Das Sturmtief «Antonia» überquerte in der Nacht auf Montag weite Teile der Schweiz, so auch den Kanton Bern. Auf dem Chasseral im Berner Jura wurde am Montagmorgen eine Böe von 164 km/h gemessen, wie der Wetterdienst «Meteonews Schweiz» mitteilte.

Die Meteorologen erwarteten für den Vormittag weitere starke Böen. Am Nachmittag sollte der Sturm allmählich nachlassen.

SDA/tag

Fehler gefunden?Jetzt melden.