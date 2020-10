Lehrerausfälle wegen Corona – Studierende eilen in Scharen den Schulen zu Hilfe Berner Schulleiter rechnen wegen des Zusammentreffens von Covid-19 und Erkältungen mit vielen Ausfällen im Team. Nun wollen 530 angehende Lehrerinnen und Lehrer die Schulen entlasten. Christoph Aebischer

PH-Student Raymond Wiedmer koordiniert eine Liste mit bereits 530 Aushilfen bei Lehrerausfällen. Foto: Nicole Philipp

Schon vor den Schulferien häuften sich kurzfristige Ausfälle von Lehrerinnen und Lehrern. Viele liessen sich wegen Symptomen auf das Coronavirus testen, meistens mit negativem Resultat. Da und dort kam es zu grösseren Quarantäne-Aktionen. Auch in Münsingen verging kaum ein Tag ohne solche Absenzen, wie sich Daniel Wildhaber erinnert. Er ist Mitglied der Geschäftsführung der dortigen Volksschule und Schulleiter. Bisher seien jeweils Lehrerkolleginnen und -kollegen in die Bresche gesprungen. Aber was, wenn niemand kann?