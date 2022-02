Medizin und Sportwissenschaft – Studienplätze an der Universität Bern bleiben beschränkt Auch im kommenden Studienjahr bleiben die Studienplätze in Human-, Zahn- und Veterinärmedizin beschränkt. Es stehen 436 Plätze zur Verfügung.

Ein Student der Zahnmedizin übt an einem «Phantompatienten». (Symbolbild) Foto: Keystone

An der Universität Bern bleiben im Studienjahr 2022/23 die Plätze in den Bachelor-Studiengängen der Human-, der Zahn- und der Veterinärmedizin beschränkt. In der Humanmedizin sind es 320 Studienplätze, in der Zahnmedizin deren 40 und in der Veterinärmedizin 76.

Dasselbe gilt für die Bachelorstudienprogramme Sportwissenschaft Major 120 ECTS und Minor 60 ECTS, wie die Kantonsregierung am Donnerstag mitteilte. In diesen beiden Studiengängen stehen maximal 165 Plätze zur Verfügung. Es sind die gleichen Kapazitäten wie im laufenden Jahr.

SDA/tag

