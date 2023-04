Attacke auf britischen König – Student nach Eierwurf auf Charles III. zu 100 Stunden Arbeit verknurrt Der 23-Jährige hat im vergangenen November in York fünf Eier auf den britischen König geworfen. Nun muss er Sozialarbeit leisten.

Die Eier haben in York das Ziel verfehlt: Charles III. nimmt es offenbar mit einer Prise Humor Foto: James Glossop/Pool/AP/Keystone/9. November 2022)

Wegen einer Eier-Attacke auf König Charles III. wurde ein britischer Student zu 100 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Der 23-Jährige wurde am Freitag von einem Gericht in York unter anderem wegen «bedrohlichen Verhaltens» für schuldig befunden. Der Student hatte nach Überzeugung des Gerichts «mindestens fünf» Eier in Richtung des Monarchen geworfen, die diesen «nur knapp verfehlten», als Charles am 9. November der nordenglischen Stadt York einen Besuch abstattete.

Der 23-Jährige hatte auf «nicht schuldig» plädiert und argumentiert, die Anwendung von «geringer Gewalt» sei rechtmässig gewesen, da es sich um Notwehr gegen «die Gewalt des britischen Staates» gehandelt habe.

Nach der Eier-Attacke hatte der junge Mann gerufen, «dieses Land wurde auf dem Blut von Sklaven erbaut» und erklärt, Charles sei «nicht mein König», bevor ihn die Polizei festnahm. Er wurde von der Menge ausgebuht. Charles und Königingemahlin Camilla waren im Herbst in York, um eine Statue der verstorbenen Königin Elizabeth II. zu enthüllen.

Kein Einzelfall

Im Januar war bereits ein 21-Jähriger zu einer Geldstrafe von 100 Pfund (rund 111 Franken) verurteilt worden, weil er im Dezember in Luton nördlich von London ein Ei in Richtung des Königs geworfen hatte.

Der 74-jährige König Charles III. ist weniger beliebt als seine Mutter Elizabeth II., deren Nachfolger er im September nach deren Tod angetreten hatte. Er wird am 6. Mai in der Westminster Abbey in London gekrönt.

AFP/fal

