Preisexplosion beim Strom – Stromkonzerne sollen auf Gewinne verzichten, um die Wirtschaft zu stützen Industriebetriebe kämpfen wegen der Strompreis-Explosion ums Überleben. Die SP will, dass die Strombranche Rabatte anbietet – wenn nicht freiwillig, dann per Notrecht verordnet.

Bei der AGM Jactex in Neuhausen laufen Tag und Nacht 400 Elektromotoren. Der Strom, der dafür nötig ist, hat sich um das Fünfzehnfache verteuert. Foto: Dominique Meienberg

Die AGM Jactex AG ist ein kleiner, aber hoch spezialisierter Industriebetrieb. Er stellt Garne und Maschinenbestandteile für Webereien her. In der Fabrik in Neuhausen am Rheinfall laufen 400 Elektromotoren 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.

Die Stromrechnung dafür belief sich letztes Jahr auf 66’000 Franken. Für dieses Jahr stellt der Stromlieferant fast 121’000 Franken in Rechnung. Das ist fast eine Verdoppelung. Für nächstes Jahr hat Geschäftsleiter Mark Feer das Angebot auf dem Tisch: 1’017’155 Franken. Das ist mehr als das Fünfzehnfache der Stromrechnung von 2021.

«Es war schlicht nicht möglich, eine solche Kostenexplosion vorauszusehen», sagt Mark Feer, der die AGM Jactex seit 25 Jahren leitet. Feer kann die Aufschläge nicht einfach an seine Kunden weitergeben. Denn die Konkurrenz produziert günstig in Asien.

Von der Schliessung bedroht

«Wenn der Strompreis nicht wider Erwarten fällt und wenn wir keine politische Unterstützung bekommen, dann wird mir nichts anderes übrig bleiben, als zu schliessen», sagt Feer. 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stünden dann auf der Strasse.

Die Strompreis-Explosion könnte dazu führen, dass 17 Angestellte des Spinnerei-Zulieferers ihre Stelle verlieren. Foto: Dominique Meienberg

Die Fabrik in Neuhausen gehört zu den – laut Eidgenössischer Elektrizitätskommission – knapp 24’000 Betrieben in der Schweiz, die ihren Strom auf dem freien Markt beziehen – und die nun angesichts der Preisexplosion in Schwierigkeiten geraten könnten.

Wie gross das Problem ist, bestätigt Jean-Philippe Kohl, Leiter Wirtschaftspolitik von Swissmem, dem Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie: «Unter der Situation leiden diejenigen Firmen, deren Lieferverträge auslaufen und die sie deshalb erneuern müssen.»

Die enorm gestiegenen Strombeschaffungskosten lassen sich laut Kohl nicht auf die Kunden überwälzen. «In vielen Fällen muss mit der Schliessung der Betriebe oder der Verlagerung von Tätigkeiten gerechnet werden.»

SP will «faire Strompreise»

Angesichts dieser Situation fordert jetzt die SP, dass die Strombranche auf die zusätzlichen Gewinne verzichtet. «An einem runden Tisch sollen alle Akteure miteinander faire Strompreise aushandeln – und zwar so schnell wie möglich», sagt die Aargauer Nationalrätin Gabriela Suter.

«Stromkonzerne nehmen in Kauf, dass Unternehmen in Konkurs gehen», sagt SP-Nationalrätin Gabriela Suter. Foto: PD

Ziel ist ein Abkommen für eine freiwillige Beschränkung der Profite bei den Produzenten. «Es darf nicht sein, dass Axpo, Alpiq und BKW zu 6 Rappen Strom produzieren und den Strom an Industrie, Gewerbe und Energieversorgungsunternehmen zu 60 Rappen verkaufen, weil der Markt verrückt spielt», sagt Suter. «Denn mit diesen Windfallgewinnen nehmen sie in Kauf, dass Schweizer Unternehmen in Konkurs gehen,

Menschen finanziell in Not geraten und die Dekarbonisierung ausgebremst wird.»

«Falls es nicht bis Mitte September zu einer Einigung kommt, braucht es eine staatliche Preisdeckelung per Notrecht», sagt Suter. Die SP werde dann eine entsprechende parlamentarische Initiative einreichen.

Jean-Philippe Kohl von Swissmem ist Suters Idee zwar nicht völlig abgeneigt: «Ein runder Tisch mit Industrie und Stromproduzenten ist wichtig.» Kohl sagt aber auch: «Eine Deckelung des Strompreises lehnt Swissmem ab.»

Deckelung befeuert Strommangel

Damit werde das Risiko einer Strommangellage noch zusätzlich befeuert. «Wird der Preis durch eine Deckelung künstlich unter dem europäischen Marktpreis gehalten, wird man den Strom im Ausland nicht mehr einkaufen können», sagt Kohl. Das könnte zu Kontingentierungen und Abschaltungen führen. «Das wäre ein Schuss ins eigene Knie», sagt Kohl.

Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbands, ist gleicher Meinung: «Eine Deckelung ist nicht zielführend.» In einem Brief an Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP) hat Bigler etwas anderes vorgeschlagen. Unternehmen, die ihren Strom auf dem freien Markt beziehen, sollen in die Grundversorgung zurückkehren dürfen, wo die Preise weitgehend stabil sind. Am Montag trifft sich Bigler bereits mit Parmelin, um die Vorschläge zu besprechen.

Preise sind «korrekt und transparent»

Was aber sagt die Strombranche zum SP-Vorschlag? Martin Stutz, Sprecher des Energiekonzerns Axpo, bestreitet zunächst, dass die Situation an den Strommärkten in der Branche unbedingt zu «Windfallgewinnen» führt. Zwar sei das Halbjahresergebnis gut gewesen. Aber: «Aufgrund der hohen Volatilität der Energiepreise ist der Ausblick mit grosser Unsicherheit behaftet.»

Für die Axpo ist unklar, wie der von der SP geforderte «faire» Strompreis berechnet werden müsste. Dagegen seien die Strompreise, die an der europäischen Strombörse gebildet werden, «korrekt und transparent».

Ein vorgeschriebener «fairer Preis» käme zudem einem Vertragszwang gleich, für den eine gesetzliche Grundlage fehle. «Damit würde ein Präzedenzfall geschaffen, der sich bei einer Knappheit bestimmter Güter jederzeit auf andere Wirtschaftssektoren übertragen liesse», sagt der Axpo-Sprecher.

Der Vorschlag der SP für einen runden Tisch ist eine von mehreren Ideen, wie Wirtschaft und Konsumenten vor den Folgen der Strompreisexplosion geschützt werden können. Der Bundesrat steht unter Druck, bald Lösungen zu präsentieren.

