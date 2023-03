Abstimmung in Münsingen – Stromabgabe wird günstiger Ein Komitee wollte, dass die Bevölkerung tiefere Konzessionsabgaben für Strom zahlen muss. Es hatte Erfolg. Johannes Reichen Cornelia Leuenberger

Für das Psychiatriezentrum ändert sich bezüglich Stromabgabe nichts. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Münsingerinnen und Münsinger bezahlen künftig tiefere Stromabgaben als bisher. Die Stimmbevölkerung entschied sich am Sonntag für die günstigere von zwei Varianten.

Sie gab dem Volksvorschlag den Vorzug. Demnach beträgt die Abgabe im ganzen Gemeindegebiet künftig 1,5 Rappen pro Kilowattstunde.

Wie in anderen Gemeinden bezahlen die Stromversorger eine Konzessionsabgabe an die Gemeinde. Diese Kosten wälzen sie auf die Kundinnen und Kunden ab. Derzeit gelten noch zwei unterschiedliche Tarife. Die Einwohnerinnen und Einwohner im Ortsteil Münsingen bezahlen 1,7 Rappen an die Infrawerke Münsingen. In den Dörfern Tägertschi, Trimstein sowie beim Psychiatriezentrum beträgt die Abgabe an die BKW 1,5 Rappen.

Der Gemeinderat wollte die Tarife vereinheitlichen. Das Parlament folgte dem Antrag im vergangenen Herbst. Demnach liegt der Betrag bei 1,7 Rappen pro Kilo, könnte aber auf bis zu 3 Rappen erhöht werden.

Ein Komitee aus bürgerlichen Kreisen ergriff erfolgreich das Referendum und schlug fix 1,5 Rappen vor. Deshalb kam es am Sonntag zur Abstimmung.

